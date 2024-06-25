В Эстонии хотят запретить курение в парках, на пляжах и террасах

Власти Эстонии планируют расширить зоны, свободные от курения, за счет введения соответствующего запрета в парках и других местах отдыха.

Власти Эстонии планируют расширить зоны, свободные от курения, за счет введения соответствующего запрета в парках и других местах отдыха.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Postimees.

По ее информации, эстонское правительство утвердило позицию страны по европейской табачной политике. Так, Таллин намерен запретить курение на открытых террасах, в парках, на пляжах и в других местах отдыха.

"Сегодня мы скорее говорим о таких ограничениях, чтобы люди могли по-прежнему курить, но делали это так, чтобы не вредить здоровью окружающих", - приводит издание слова руководителя отдела гигиены окружающей среды и химической безопасности министерства социальных дел Айве Теллинг.

Ранее запрет на курение в парках и на пляжах был введен в другой стране ЕС - Франции. В ноябре 2023 года глава французского министерства здравоохранения Орельен Руссо заявил, что руководство страны решило ввести повсеместный запрет на курение в общественных местах, а также на одноразовые электронные сигареты.