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В Эстонии хотят вынести вотум недоверия премьер-министру

В Эстонии хотят вынести вотум недоверия премьер-министру Оппозиционная партия Центра инициировала вотум недоверия премьер-министру Эстонии Кае Каллас из-за ее "ложной политики и непристойного словоблудия".
Другие страны
12 июня 2023 г. 13:28
В Эстонии хотят вынести вотум недоверия премьер-министру

Оппозиционная партия Центра инициировала вотум недоверия премьер-министру Эстонии Кае Каллас из-за ее "ложной политики и непристойного словоблудия".

Как передает Report, об этом сообщает ERR со ссылкой на председателя фракции партии Танель Кийк.

"Партия реформ вместе со своими партнерами по коалиции нарушила добрую политическую практику, когда приступила к реализации решений, которые не обсуждались до выборов, - это злоупотребление доверием народа Эстонии", - заявил он.

В частности, он отметил, что премьер хочет добиться сокращения семейных пособий, хотя все партии, в том числе и ведущая правящая партия Реформ еще в декабре прошлого года поддержали увеличение семейных пособий.

Фракция оппозиционной партии проведет переговоры с Консервативной народной партией Эстонии и фракцией партии "Отечество" (Isamaa) для получения их поддержки в этом вопросе.

Кийк также вспомнил, что Каллас назвала эстонских парламентариев клоунами, а потом отказалась принести извинения за это.

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Версия на английском языке Estonia's Center Party to initiate no-confidence motion against PM

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