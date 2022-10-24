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В Эстонии хотят выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

В Эстонии хотят выйти из конвенции о запрете противопехотных мин Группа депутатов парламента Эстонии выступила с предложением выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Другие страны
24 октября 2022 г. 08:16
В Эстонии хотят выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Группа депутатов парламента Эстонии выступила с предложением выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Как передает Report, об этом пишет портал государственного телерадиовещания ERR.

Экс-глава Сил обороны Эстонии, депутат от правящей Реформистской партии Антс Лаанеотс и 19 парламентариев оппозиционной Консервативной народной партии уже представили соответствующий законопроект.

Как считают парламентарии, соблюдение требований конвенции больше не соответствует национальным интересам Эстонии, поскольку ослабляет обороноспособность страны на фоне событий в Украине.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что противопехотная мина дешева в производстве и обладает достаточным сдерживающим действием. Также она психологически воздействует на противника при его перемещении по полю боя.

Как заявил в беседе с ERR представитель Минобороны Эстонии Томас Мелл, вопрос имеет национальное и международное значение. Министерство представит собственную оценку законопроекта. Мелл добавил, что в настоящее время отсутствует потребность в подобных боеприпасах.

Напомним, что Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в столице Канады Оттаве. Она начала действовать с 1 марта 1999 года. Участниками Оттавской конвенции, которая запрещает производство, использование, накопление и передачу таких мин, являются 163 страны. В марте 2004 года к ней присоединилась Эстония.

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Версия на азербайджанском языке Estoniya piyada əleyhinə minalara qadağa konvensiyasından çıxmaq istəyir

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