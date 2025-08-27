В Эстонии гражданку РФ приговорили к трем года тюрьмы за шпионаж

О нас

Другие страны
27 августа 2025 г. 02:20
В Эстонии приговорили к трем годам тюремного заключения 63-летнюю эстонско-российскую гражданку Эрну Моисееву за разведывательную деятельность и нарушение санкций.

Как передает Report со ссылкой на местную телерадиокомпанию ERR, женщина сотрудничала с Федеральной службой безопасности Росси.

Согласно обвинению, в декабре 2023 года Моисеева сознательно установила связь с ФСБ и предоставляла ей информацию о людях, которые интересовали российские спецслужбы или работали в Эстонии, живя в России.

По данным СМИ, осужденная собирала информацию об эстонских Вооруженных силах, полиции и пограничниках, а также о своих коллегах в санатории-курорте Värska.

Кроме того, она дважды пыталась перевезти из Эстонии в Россию семь бутылок вина общей стоимостью более 300 евро, что запрещено санкциями. В обоих случаях эстонские таможенники заблокировали доставку санкционированных товаров в Россию.

Женщина была арестована в мае 2025 года. На судебном заседании она подтвердила, что заключила соглашение о признании вины, и выразила раскаяние за шпионаж против Эстонии.

Прокурор Триину Олев-Аас, которая вела дело Моисеевой, предупредила, что российские спецслужбы отслеживают настроения и отношение эстонского общества, чтобы выявить будущих рекрутов или проводить операции влияния.

"Именно поэтому даже, казалось бы, незначительная информация может иметь решающее значение, и именно поэтому мы решительно реагируем на любое сотрудничество или связи с российскими спецслужбами", – отметила Олев-Аас.

Последние новости

