В Эстонии электростанция вышла из строя перед отключением от БРЭЛЛ

Электростанция в Эстонии вышла из строя в преддверии выхода страны из единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).

Электростанция в Эстонии вышла из строя в преддверии выхода страны из единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).

Как передает Report, об этом сообщил портал Delfi.

Согласно информации, за неделю в стране вышли из строя одна электростанция, а также один энергоблок на ТЭС. В эстонской энергетической группе Eesti Energia сообщили, что энергоблок, согласно плану ремонта, вернется в рабочее состояние 6 февраля.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал допустил возможность отключения электричества в стране на 72 часа после выхода из БРЭЛЛ.

Отметим, что впервые о возможном выходе из БРЭЛЛ балтийские страны заявили еще в 2017 году. Причиной, по их заявлению, явились высокие риски энергозависимости стран Балтии от поставок из России.

Включение электросетей стран Балтии через Польшу в синхронный режим работы с сетью ЕС намечен на 9 февраля. 8 февраля Литва, Латвия и Эстония отключатся от БРЭЛЛ, от 24 часов до 33 часов будут работать в изолированном режиме, после чего, в случае отсутствия неполадок, подключатся к Европе.