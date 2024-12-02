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В Эстонии близ границ с Россией стартуют крупные учения НАТО

В Эстонии близ границ с Россией стартуют крупные учения НАТО Крупные двухнедельные учения НАТО Pikne по отработке переброски войск альянса и усилению их взаимодействия сегодня стартуют на севере и северо-востоке Эстонии близ границ с Россией.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 10:27
В Эстонии близ границ с Россией стартуют крупные учения НАТО

Крупные двухнедельные учения НАТО Pikne по отработке переброски войск альянса и усилению их взаимодействия сегодня стартуют на севере и северо-востоке Эстонии близ границ с Россией.

Как передает Report, об этом сообщил главный штаб сил обороны Эстонии.

"В ходе учений предстоит отработать быструю переброску французских, британских и эстонских сил, а также укрепить сотрудничество между ними. Подразделения Вооруженных сил Франции проведут сухопутную и воздушную операции по переброске сил в Эстонию, после чего совместно с британскими и эстонскими подразделениями проведут упражнения по выполнению поставленных задач", - сказал командир Эстонской дивизии и ответственный за проведение маневров генерал-майор Индрек Сирель.

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