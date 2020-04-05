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В еще одной стране мира подтвердили первую смерть от коронавируса

​В еще одной стране мира подтвердили первую смерть от коронавируса

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Власти Эфиопии объявили о смерти первого пациента из-за коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Эфиопское информационное агентство (ENA).

"Мы получили печальную новость о смерти первого пациента с положительным тестом на коронавирус", - цитирует агентство заявление руководителя Минздрава Лию Тадесса. По ее словам, 5 апреля в отделении интенсивной терапии больницы Йека Котебе в столице страны Аддис-Абебе скончалась 60-летняя женщина, которая была госпитализирована пять дней назад.

Министерство здравоохранения также объявило о пяти новых случаях заболевания коронавирусом нового типа, общее число зараженных достигло 43 человек.

На текущий день в Африке количество заболевших новым коронавирусом составляет 8 536 человек, 361 скончался, выздоровели 760 пациентов.

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