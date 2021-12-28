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В еще одном китайском городе ужесточили ограничения из-за коронавируса

В еще одном китайском городе ужесточили ограничения из-за коронавируса Нескольким сотням тысяч человек в китайском городе Яньань предписано оставаться дома из-за ситуации с распространением там коронавируса COVID-19.
Другие страны
28 декабря 2021 г. 13:09
В еще одном китайском городе ужесточили ограничения из-за коронавируса

Нескольким сотням тысяч человек в китайском городе Яньань предписано оставаться дома из-за ситуации с распространением там коронавируса COVID-19.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В Яньане, расположенном в 300 км от города Сиань, в котором ранее тоже ввели жесткие ограничительные меры из-за коронавируса, прекращена работа всех предприятий и компаний.

В Сиане ранее в декабре отменили все внутренние авиарейсы, ограничено движение поездов и междугороднего автотранспорта. Запрещены все массовые мероприятия, власти требуют от жителей не покидать дома, за исключением неотложных случаев. Посещать магазины для приобретения продуктов и товаров первой необходимости разрешено только одному человеку в семье один раз в два дня.

В стране зарегистрировано 209 новых случаев коронавируса: 27 ввезенных из-за рубежа и 182 внутри страны, из них 180 - в провинции Шэньси.

Китайские власти обеспокоены распространением инфекции внутри страны на фоне приближающихся зимних Олимпийских игр в Пекине, которые должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Версия на английском языке One more Chinese city tightens COVID restrictions

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