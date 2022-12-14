В еще одном американском штате чиновникам запретили использовать TikTok

Губернатор американского штата Алабама Кей Айви запретила чиновникам использовать социальную сеть TikTok якобы из-за исходящей от Китая угрозы безопасности.

Губернатор американского штата Алабама Кей Айви запретила чиновникам использовать социальную сеть TikTok якобы из-за исходящей от Китая угрозы безопасности.

Как передает Report , об этом глава штата написала на своей странице в Twitter.

"Защита прав жителей Алабамы на конфиденциальность личной информации - это необходимость, и я, конечно, не отношусь к угрозе безопасности из Китая легкомысленно, поэтому я запретила использование приложения TikTok на наших государственных устройствах и в сетях", - отметила она.

К посту в социальной сети губернатор Алабамы приложила фото подписанного ей меморандума, в котором уточняется, что TikTok принадлежит китайской компании, поэтому "попадает под китайское законодательство и его данные могут быть переданы Коммунистической партии Китая".

Ранее аналогичный документ, предусматривающий запрет использования приложения TikTok госслужащими из-за угрозы национальной безопасности, подписала губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм. Позже губернатор американского штата Техаса запретил чиновникам использовать социальную сеть TikTok, объяснив это растущей угрозой со стороны Коммунистической партии Китая.

Напомним, что накануне американские законодатели внесли в обе палаты Конгресса законопроект, предусматривающий запрет на использование социальной сети TikTok в США.