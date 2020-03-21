​В еще двух странах зафиксирована первая смерть от коронавируса

Первым умершим от коронавируса в Израиле стал 88-летний мужчина.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

"В медицинском центре Шеарей Цедек в Иерусалиме час назад скончался 88-летний пациент, который был госпитализирован около недели назад в изолированном отделении для пациентов с коронавирусом. Пациент обратился за помощью в очень тяжелом состоянии, которое осложнялось множеством сопутствующих хронических заболеваний", - говорится в сообщении минздрава.

В пятницу коронавирус диагностирован в Израиле у 705 человек, состояние 10 оценивается как тяжелое, 662 - в легком состоянии, 15 человек выздоровели.

Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Парагвае. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 20 марта сообщил Минздрав страны.

"С сожалением информируем о смерти одного из пациентов из-за коронавируса. Он находился в интенсивной терапии на протяжении нескольких дней", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

К настоящему времени врачи выявили 18 случаев заражения на территории страны.