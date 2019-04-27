В ЕС заявили, что отказ США от договора о торговле оружием подрывает стабильность в мире

Евросоюз сожалеет о решении США отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием, что поощряет нелегальный трафик оружия и подрывает стабильность в мире.

Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В нем подчеркивается, что "ЕС по-прежнему призывает все страны, в особенности ключевых экспортеров и импортеров оружия, присоединиться к этому договору без промедления".

"Нерегулируемая торговля оружием причиняет огромные страдания людям во многих частях света, подпитывая военные конфликты, терроризм и организованную преступность. Стрелковое оружие является причиной гибели до полумиллиона человек ежегодно, не говоря о жертвах других видов обычных вооружений", - говорится в документе.

"Принятое США решение отозвать свою подпись не будет способствовать усилиям по повышению прозрачности мировой торговли оружием, пресечению контрабанды и распространению обычных вооружений", - отмечается в заявлении.

В пятницу Дональд Трамп заявил, что попросит Сенат США остановить процесс ратификации договора, который был подписан во время президентства Барака Обамы. Американский лидер также объявил о намерении уведомить ООН об отказе США участвовать в договоре.

Данный договор - юридически обязывающий документ, регламентирующий международную торговлю оружием. Сфера его применения распространяется на следующие категории обычных вооружений: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.