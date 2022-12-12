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В ЕС заявили об истощении европейских военных запасов на фоне помощи Украине

В ЕС заявили об истощении европейских военных запасов на фоне помощи Украине Евросоюз истощил свои военные запасы, предоставляя вооружения Украине.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 06:16
В ЕС заявили об истощении европейских военных запасов на фоне помощи Украине

Евросоюз истощил свои военные запасы, предоставляя вооружения Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Эта война также стала тревожным звонком для всех нас в отношении наших военных возможностей. Мы дали оружие Украине, но, делая это, поняли, что наши военные запасы истощились", - написал он в своем блоге.

Кроме того, по словам Борреля, на фоне конфликта в Украине ЕС понял, что сообществу "не хватает критически важных оборонных возможностей, чтобы защитить себя от угроз более высокого уровня на самом европейском континенте". Глава европейской дипломатии считает, что увеличения странами ЕС расходов на оборону "недостаточно, особенно когда речь идет о сотрудничестве".

"Как всегда, вопрос в том, что мы можем с этим (с бюджетом на оборону - ред.) сделать. Прежде всего, нам необходимо удовлетворять краткосрочные потребности путем увеличения совместных инвестиций и закупок. Проще говоря - покупать больше вместе. Более 10 месяцев войны и поддержки Украины выявили недостаточность наших запасов и хрупкость наших цепочек поставок", - добавил он.

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