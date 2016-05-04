В ЕС заявили о возможной отмене виз для Украины и Грузии в 2016 году

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан выразил надежду, что граждане Украины, Грузии и жители Косово смогут без виз ездить в ЕС уже в 2016 году. Как сообщает Report, Йоханнес Хан заявил об этом в интервью радиостанции "Cвобода".

По его словам, для этого необходимо политическое решение, однако свою работу Киев и Тбилиси уже сделали.

Хан напомнил, что Грузия и Украина уже получили рекомендации по установлению безвизового режима. "Я думаю, что должно быть совместное отношение, по крайней мере в отношении трех стран, а может быть, и Турции", — заявил комиссар ЕС.