В ЕС заявили о попытке США взять под контроль сельское хозяйство Украины

Американские компании скупают сельскохозяйственные земли на Украине, пытаясь установить контроль над этим сектором.

Американские компании скупают сельскохозяйственные земли на Украине, пытаясь установить контроль над этим сектором.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", соответствующее обращение член Европарламента (ЕП) Барбара Бонте направила к Еврокомиссии (ЕК).

"Согласно нескольким тревожным сообщениям, главным образом американские, но также и саудовские агропромышленные и инвестиционные компании массово покупают украинские сельскохозяйственные земли. Например, сообщается, что Cargill, ADM, Blackrock, Oaktree Capital Management и Bunge Limited получили контроль над большей частью сельскохозяйственных земель Украины", — отмечается в обращении.

По словам Бонте, Соединенные Штаты стремятся окупить свою военную поддержку Украины и обеспечить геополитическое присутствие там по послевоенному сценарию посредством контроля над украинскими сельскохозяйственными землями и прибылью, которую они приносят.