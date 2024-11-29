Американские компании скупают сельскохозяйственные земли на Украине, пытаясь установить контроль над этим сектором.
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"Согласно нескольким тревожным сообщениям, главным образом американские, но также и саудовские агропромышленные и инвестиционные компании массово покупают украинские сельскохозяйственные земли. Например, сообщается, что Cargill, ADM, Blackrock, Oaktree Capital Management и Bunge Limited получили контроль над большей частью сельскохозяйственных земель Украины", — отмечается в обращении.
По словам Бонте, Соединенные Штаты стремятся окупить свою военную поддержку Украины и обеспечить геополитическое присутствие там по послевоенному сценарию посредством контроля над украинскими сельскохозяйственными землями и прибылью, которую они приносят.