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В ЕС заявили о готовности оказать экономическую поддержку ДРК и Руанде

В ЕС заявили о готовности оказать экономическую поддержку ДРК и Руанде Европейский Союз готов оказать экономическую и политическую поддержку Руанде и Демократической республике Конго (ДРК) в налаживании мирных отношений.
Другие страны
28 июня 2025 г. 12:09
В ЕС заявили о готовности оказать экономическую поддержку ДРК и Руанде

Европейский Союз готов оказать экономическую и политическую поддержку Руанде и Демократической республике Конго (ДРК) в налаживании мирных отношений.

Как передает Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Соглашение между ДРК и Руандой знаменует собой важный шаг к прекращению десятилетий конфликта. Я приветствую участие США, которое сделало это возможным. Для успеха сделки необходимо участие региональных партнеров. ЕС готов оказать как политическую, так и экономическую поддержку", - заявила она.

Отметим, что 27 июня 2025 года в Вашингтоне, при посредничестве США и Катара, иностранные министры Руанде и ДРК подписали мирное соглашение, которое подразумевает полное прекращение поддержки вооруженных групп, запуск процесса разоружения, и признание принципов суверенитета и территориальной целостности двух стран. В соглашении предусмотрена экономическая кооперация, особенно в области инвестиций США в добычу критически важных минералов.

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