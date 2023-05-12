В ЕС зафиксировали многократный рост потока нелегальных мигрантов из Африки

Число пересечений мигрантами центрального Средиземноморья в сторону Европы с января по апрель нынешнего года отмечено как беспрецедентное, значительно превысившее тот же период 2022 года.

Число пересечений мигрантами центрального Средиземноморья в сторону Европы с января по апрель нынешнего года отмечено как беспрецедентное, значительно превысившее тот же период 2022 года.

Как передает Report , об этом в пятницу написала газета Le Figaro.

С января по апрель, по данным пограничного агентства ЕС Frontex, количество незаконных прибытий в Евросоюз через центральное Средиземноморье выросло почти на 300% по сравнению с прошлым годом, достигнув цифры в 42,2 тыс. человек.

Это несколько больше половины всех незаконных въездов в ЕС по всем направлениям, зарегистрированных в нынешнем году.

Особенно много мигрантов прибывало в Европу через Тунис. По сравнению с 2022 годом их число выросло на 1100%.