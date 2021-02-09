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В Австрии выявили крупную вспышку южноафриканского штамма коронавируса

В Австрии выявили крупную вспышку южноафриканского штамма коронавируса К настоящему моменту в Тироле было зафиксировано 400 подозрений на южноафриканский штамм, 293 подтвердились
Другие страны
9 февраля 2021 г. 18:47
В Австрии выявили крупную вспышку южноафриканского штамма коронавируса

Власти Австрии рекомендуют отказаться от поездок в федеральную землю Тироль и из него из-за вспышки южноафриканского штамма COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он заявил, что к настоящему моменту в Тироле было зафиксировано 400 подозрений на южноафриканский штамм, 293 подтвердились, при этом более 120 из них - это активные случаи заболевания.

"В данный момент мы рекомендуем отказаться от поездок в Тироль и из него. Более того, мы решили временно ввести еще одну необходимую меру, а именно: для поездок из Тироля необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 48 часов до поездки", - сказал Курц на пресс-конференции.

По его словам, эти меры вступят в силу с пятницы, 12 февраля, и будут действовать десять дней, при этом не распространяются на восточный Тироль, поскольку там ситуация под контролем. Канцлер также сообщил, что в рамках борьбы с распространением южноафриканского штамма региональные власти сделают акцент на массовом тестировании населения.

"Вспышка южноафриканского варианта в Тироле крупнейшая из тех, что к настоящему моменту известны в Европейском союзе, поэтому с ней нужно бороться соответствующим образом", - подчеркнул Курц.

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