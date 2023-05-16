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В ЕС выразили сожаление, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с РФ

В ЕС выразили сожаление, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с РФ Евросоюз (ЕС) сожалеет, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с Россией, это вызывает опасения за европейский путь Грузии.
Другие страны
16 мая 2023 г. 15:22
В ЕС выразили сожаление, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с РФ

Евросоюз (ЕС) сожалеет, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с Россией, это вызывает опасения за европейский путь Грузии.

Как передает Report, об этом заявил в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы приняли к сведению соответствующие решения. Сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ снять запрет на авиаперелеты… ЕС и ряд партнеров ввели санкции против авиасектора РФ, мы не разрешаем полеты в/из и над Россией. Это последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии", - сказал он.

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