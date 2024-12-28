В ЕС вступила в силу директива о едином разъеме для зарядки для смартфонов

В странах Евросоюза сегодня вступает в силу директива, согласно которой все поступающие в продажу смартфоны и другие портативные устройства должны иметь единый разъем типа USB-C для зарядки.

В странах Евросоюза сегодня вступает в силу директива, согласно которой все поступающие в продажу смартфоны и другие портативные устройства должны иметь единый разъем типа USB-C для зарядки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Совета Евросоюза.

"Страны-члены Евросоюза должны быть полностью готовы к новым правилам для всех устройств не позже 28 декабря 2024 года. Исключения составляют портативные компьютеры, которые должны быть оборудованы разъемом для зарядки типа USB-C не позже 28 апреля 2026 года", отмечается в публикации.

Страны ЕС еще в 2022 году договорились, что все мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники, игровые приставки, клавиатуры и мыши, заряжаемые по проводу, должны быть оснащены одинаковым портом независимо от их производителя. Исключения будут применяться только к устройствам, которые слишком малы, чтобы иметь порт USB-C, такие как смарт-часы, трекеры здоровья и некоторое спортивное оборудование.

Новые правила предполагают, что "потребителям больше не потребуется новое зарядное устройство и кабель каждый раз, когда они покупают новое устройство, и они смогут использовать одно зарядное устройство для всех своих электронных гаджетов малого и среднего размера".

Еврокомиссия в сентябре 2021 года предложила ввести в Евросоюзе единый формат USB-C для зарядки, в частности, мобильных телефонов и планшетов, а также разделить продажу зарядок и самих устройств.

Как сообщала Еврокомиссия ранее, в среднем у каждого покупателя было около трех зарядок, две из которых он использовал регулярно. Однако около 40% потребителей сталкивались с проблемой, когда нельзя зарядить мобильный, потому что все имеющиеся зарядки к нему не подходят.

Указывалось, что эта ситуация не только неудобная, но и дорогостоящая для потребителей, расходующих около 2,4 миллиарда евро в год на автономные зарядки, которые не поставляются с электронными устройствами. Кроме того, зарядки - это несколько тонн мусора ежегодно, отмечала ЕК.