В ЕС вступил в силу Акт о СМИ, критики сомневаются в его исполнении правительствами стран Союза

С 8 августа в ЕС вступил в силу новый Европейский акт о свободе СМИ (EMFA). Однако многие эксперты считают, что не стоит ждать многого от него, политики также отзываются скептически относительно его исполнения правительствами отдельных стран.

Как сообщает европейское бюро Report, в заявлении Еврокомиссии утверждается, что EMFA привнесет много преимуществ для медиакомпаний, журналистов и граждан, "обеспечивая большую правовую определенность для СМИ и повышая их независимость".

Акт уже частично действует с 7 мая 2024 года, однако с 8 августа он стал обязательным к выполнению со стороны всех государств ЕС.

"EMFA разработан для укрепления свободы СМИ, независимости и плюрализма в рамках внутреннего рынка ЕС. Он обеспечивает, среди прочего, более надежную защиту журналистов, гарантирует адекватное финансирование и редакционную независимость общественных СМИ, предотвращает необоснованное удаление медиаконтента крупными онлайн-платформами и учреждает Европейский совет по медиауслугам", - говорится в заявлении ЕК.

По словам Хенны Виркунен, еврокомиссара отвечающего за безопасность, демократию и технологический суверенитет, журналисты получат более надежную защиту, в том числе от шпионского программного обеспечения и раскрытия своих источников.

При этом представители СМИ, политики и эксперты, поддерживающие вступление в силу данный акт, высказывают скептицизм в отношении его соблюдения правительствами стран-членов ЕС.

Депутат Европарламента Диана Риба считает EMFA "демократической победой", отмечая, что впервые гражданам ЕС законодательно гарантирован доступ к "свободной и плюралистической информации". Но при этом она предупредила, что "риск сейчас заключается в том, что у ЕС будет исторический закон, (...), который никогда не будет исполняться".

Организация по наблюдению за СМИ Liberties бьет тревогу о том, что несколько государств-членов ЕС либо не готовы, либо не желают применять этот документ. По мнению Рибы в ЕС есть правительства, которые превратили общественные СМИ в машины пропаганды и используют шпионское ПО против журналистов.

"И самое циничное, что это те же самые правительства, которые осмеливаются говорить о цензуре!", - подчеркивает она.

Депутаты Европарламента Висент Марза и Ана Миранда разделяют мнение Рибы. Они акцентируются на своей стране - Испании, но в целом призывают ЕК теперь активно следить за исполнением закона.

Эксперты в области медиа опасаются, что закон может не исполняться на фоне подрыва независимости СМИ популистскими партиями в разных странах. По их мнению, без реальной политической воли со стороны Еврокомиссии и национальных правительств, закон рискует остаться лишь бумажным обещанием в то время, когда независимость СМИ подрывается во многих уголках Европы.

Правительства государств ЕС усиливают давление на общественные медиа в ряде стран. Согласно последнему отчету Европейской комиссии о верховенстве права, свыше половины стран ЕС получили в 2025 году более низкие оценки, чем в 2024 году, в Индексе свободы прессы "Репортеров без границ" (RSF).

Чтобы расширить возможности новостных изданий в цифровой сфере в то время, когда крупные технологические компании отворачиваются от фактчекинга, свод правил ввел новое обязательство для гигантов социальных сетей, таких как Facebook, Instagram или X: ждать 24 часа, прежде чем удалить или ограничить публикацию или аккаунт самопровозглашенных медиапровайдеров, которые могут нарушать их собственные правила, тем самым давая им время оспорить решения.

Пока же не совсем ясно как на деле будет работать этот механизм.