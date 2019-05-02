В ЕС выступили против решения США ввести санкции за сотрудничество с Кубой

ЕС считает, что решение США ввести в действие положения закона о применении санкций против компаний, работающих с Кубой, подрывает трансатлантическое доверие, намерен защищать себя от таких односторонних мер.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Отметим, что США со 2 мая намерены применить закон Хелмса-Бертона от 1996 года, который распространяет экономические ограничения не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от собственности, изъятой после революции у граждан США. Все президенты США последовательно откладывали действие этого закона из-за возражений стран, имеющих экономические отношения с Кубой.

"ЕС глубоко сожалеет о полном применении США закона Хелмса-Бертона 1996 года. Решение является нарушением обязательств, взятых по соглашениям ЕС-США 1997 и 1998 годов, которые с тех пор неукоснительно соблюдались обеими сторонами", - говорится в заявлении от имени ЕС. В нем также отмечается, что такие действия "вызовут ненужные трения и подрывают доверие и предсказуемость в трансатлантическом партнерстве".

Ф.Могерини указывает, что ЕС намерена использовать все соответствующие меры в связи с последствиями закона Хелмса-Бертона, в том числе в связи с правами в ВТО и с использованием закона ЕС о блокировании санкций, так как односторонние ограничительные меры противоречат международному праву.