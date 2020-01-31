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В ЕС выделят 10 млн евро на программу по исследованию коронавируса

В ЕС выделят €10 млн на программу по исследованию коронавируса

Европейская комиссия выделяет €10 млн на программу "Horizon 2020" по изучению коронавируса, передает Report со ссылкой на RT. 

"Мы работаем над смягчением последствий возможного более широкого распространения коронавируса в ЕС. Благодаря финансированию неотложных исследований «Horizon 2020» мы узнаем больше об этой болезни", — заявила комиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. 

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