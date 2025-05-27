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В ЕС утвержден фининструмент в 150 млрд евро для поддержки инвестиций в оборону

В ЕС утвержден фининструмент в 150 млрд евро для поддержки инвестиций в оборону Совет ЕС принял постановление о создании финансового инструмента "Действия по безопасности для Европы" (SAFE) в 150 млрд евро для поддержки инвестиций в оборонное промышленное производство.
Другие страны
27 мая 2025 г. 14:29
В ЕС утвержден фининструмент в 150 млрд евро для поддержки инвестиций в оборону

Совет ЕС принял постановление о создании финансового инструмента "Действия по безопасности для Европы" (SAFE) в 150 млрд евро для поддержки инвестиций в оборонное промышленное производство.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Польши Адам Шлапка.

"Мы приняли первую крупномасштабную программу оборонных инвестиций на уровне ЕС на сумму 150 млрд евро. Это не только успех председательства, но и ЕС в целом. Это беспрецедентный инструмент, который усилит наши оборонные возможности и поддержит нашу оборонную промышленность", - сказал он.

SAFE будет финансировать срочные и масштабные инвестиции в Европейскую оборонную технологическую и промышленную базу (EDTIB). Цель фонда - увеличение производственных мощностей, устранение существующих пробелов в оборонном потенциале и т.д.

"Выплаты будут осуществляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам (...). Чтобы обеспечить масштабную экономию и оперативную совместимость, а также сократить возможную фрагментацию EDTIB, государства-бенефициары должны будут, в принципе, осуществлять общие закупки совместно как минимум с двумя странами-участницами, чтобы претендовать на получение кредитов", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

SAFE вступит в силу на следующий день после публикации постановления в "Официальном журнале" Европейского союза, то есть 29 мая этого года.

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