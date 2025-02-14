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В ЕС удивлены обсуждению украинского вопроса Трампом и Путиным без Зеленского

В ЕС удивлены обсуждению украинского вопроса Трампом и Путиным без Зеленского В ЕС удивлены и разочарованы решением президента США Дональда Трампа позвонить президенту России Владимиру Путину, не посоветовавшись с президентом Украины Зеленским или другими европейскими лидерами.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 14:42
В ЕС удивлены обсуждению украинского вопроса Трампом и Путиным без Зеленского

В ЕС удивлены и разочарованы решением президента США Дональда Трампа позвонить президенту России Владимиру Путину, не посоветовавшись с президентом Украины Зеленским или другими европейскими лидерами.

Как передает Report, об этом пишет портал Responsible Statecraft.

Издание утверждает, что лидеры стран ЕС считают предательством со стороны США телефонный разговор российского и американского президентов по теме украинского урегулирования. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что американцы дают России "все, что они хотят, еще до начала переговоров" и что любое соглашение, заключенное без участия европейцев, "просто не сработает".

Шеф Пентагона Пит Хегсет ранее отметил, что беседа двух президентов - признание того, что США привержены дипломатическому урегулированию конфликтов.

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