В ЕС удивлены обсуждению украинского вопроса Трампом и Путиным без Зеленского

В ЕС удивлены и разочарованы решением президента США Дональда Трампа позвонить президенту России Владимиру Путину, не посоветовавшись с президентом Украины Зеленским или другими европейскими лидерами.

В ЕС удивлены и разочарованы решением президента США Дональда Трампа позвонить президенту России Владимиру Путину, не посоветовавшись с президентом Украины Зеленским или другими европейскими лидерами.

Как передает Report, об этом пишет портал Responsible Statecraft.

Издание утверждает, что лидеры стран ЕС считают предательством со стороны США телефонный разговор российского и американского президентов по теме украинского урегулирования. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что американцы дают России "все, что они хотят, еще до начала переговоров" и что любое соглашение, заключенное без участия европейцев, "просто не сработает".

Шеф Пентагона Пит Хегсет ранее отметил, что беседа двух президентов - признание того, что США привержены дипломатическому урегулированию конфликтов.