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В ЕС требуют маркировать контент, созданный искусственным интеллектом

В ЕС требуют маркировать контент, созданный искусственным интеллектом Европейская комиссия хочет, чтобы такие технологические компании как Google, Facebook и TikTok начали обозначать контент, созданный искусственным интеллектом. Это необходимо для того, чтобы помочь пользователям выявлять дезинформацию.
Другие страны
5 июня 2023 г. 20:40
В ЕС требуют маркировать контент, созданный искусственным интеллектом

Европейская комиссия хочет, чтобы такие технологические компании как Google, Facebook и TikTok начали обозначать контент, созданный искусственным интеллектом. Это необходимо для того, чтобы помочь пользователям выявлять дезинформацию.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова.

Отмечается, что в ЕС растет обеспокоенность тем, что такие инструменты искусственного интеллекта, как ChatGPT, приведут к увеличению дезинформации в Интернете.

Требования о борьбе с дезинформацией предусмотрены в новом Акте о цифровых услугах, который вступит в силу в конце августа, но Еврокомиссия предлагает ввести маркировку созданного искусственным интеллектом контента уже сейчас.

Большие онлайн-платформы и поисковые системы, как Meta, Twitter и TikTok, должны будут маркировать созданные или измененные изображения, аудио и видео, известные как дипфейки, уже к 25 августа в соответствии с Актом о цифровых услугах ЕС под угрозой многомиллионных штрафов.

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