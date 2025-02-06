В ЕС считают Газу неотъемлемой частью будущего палестинского государства

В Евросоюзе приняли к сведению заявления президента США Дональда Трампа о секторе Газа и подтверждают свою приверженность двугосударственному решению конфликта.

В Евросоюзе приняли к сведению заявления президента США Дональда Трампа о секторе Газа и подтверждают свою приверженность двугосударственному решению конфликта.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Каи Каллас.

"Европейский союз остается привержен двугосударственному решению, которое, по нашему мнению, является единственным решением по долгосрочному миру как для израильтян, так и для палестинцев. Газа - это неотъемлемая часть будущего палестинского государства", - сказал он на брифинге в Брюсселе.

Согласно позиции ЕС, в Газе не должно быть допущено насильственное перемещение палестинского населения, добавил он.

В Брюсселе, по словам аль-Ануни, расценивают установленное прекращение огня как позитивное развитие ситуации.

"Но теперь необходимо перейти к последующим этапам, чтобы окончательно прекратить боевые действия и позволить вернуть в регион стабильность и мир", - резюмировал он.

Трамп несколько раз заявлял, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию или в другие страны. Он говорил, что США готовы взять анклав под контроль, провести там разминирование и восстановить инфраструктуру.