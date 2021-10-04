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В ЕС ревакцинируют от COVID-19 людей со слабым иммунитетом

В ЕС ревакцинируют от COVID-19 людей со слабым иммунитетом Лекарственный регулятор ЕС ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) рекомендовал использование бустерной дополнительной дозы вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, о
Другие страны
4 октября 2021 г. 19:08
В ЕС ревакцинируют от COVID-19 людей со слабым иммунитетом

Лекарственный регулятор ЕС ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) рекомендовал использование бустерной дополнительной дозы вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в распространенном заявлении ЕМА.

Сообщается, что введение усиливающей третьей дозы показано лицам с ослабленной иммунной системой по меньшей мере через 28 дней после получения второй дозы. При этом бустерная доза также может применяться и у людей с нормальным иммунитетом примерно через полгода после первичной вакцинации двумя дозами.

"Рекомендация принята после того, как исследования подтвердили, что дополнительная доза этих вакцин усиливает способность вырабатывать антитела против вируса, вызывающего COVID-19 у лиц с ослабленным иммунитетом… Ожидается, что дополнительная доза усилит защиту у части пациентов", - поясняется в документе.

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