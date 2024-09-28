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В ЕС рекомендуют авиакомпаниям избегать полетов над Ливаном и Израилем

В ЕС рекомендуют авиакомпаниям избегать полетов над Ливаном и Израилем Европейское агентство безопасности полетов в субботу рекомендовано авиакомпаниям воздержаться от перелетов в воздушном пространстве Ливана и Израиля.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 14:59
В ЕС рекомендуют авиакомпаниям избегать полетов над Ливаном и Израилем

Европейское агентство безопасности полетов в субботу рекомендовано авиакомпаниям воздержаться от перелетов в воздушном пространстве Ливана и Израиля.

Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию агентства.

"В сложившихся обстоятельствах Еврокомиссия и Европейское агентство безопасности полетов решили выпустить бюллетень, в котором советуют не проводить полеты в воздушном пространстве Ливана и Израиля", - подчеркивает агентство.

Данную рекомендацию ведомство сделало на фоне обострения конфликта между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".

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Версия на азербайджанском языке Aİ aviaşirkətlərə Livan və İsrail hava məkanında uçuş etməməyi tövsiyə edir

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