В ЕС прокомментировали задержания на несогласованной акции в Москве

В Евросоюзе считают задержания 27 июля участников несанкционированной акции в центре Москвы "нарушением права на свободу слова и собраний".

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

"Мы ожидаем, что власти Российской Федерации будут уважать обязательства России в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства при проведении предстоящих местных выборов (в сентябре 2019 года)", - указывается в сообщении.

Ранее в МВД сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали более 1000 человек за различные правонарушения на несанкционированной акции в Москве.

Также в ведомстве рассказали, что в несогласованной акции приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, в том числе около 700 сотрудников СМИ и блогеров.