В ЕС прокомментировали теракт на свадьбе в Кабуле

Евросоюз намерен поддерживать Афганистан в борьбе с международным терроризмом и считает крайне важным, чтобы усилия по достижению мира в стране не были подорваны нападениями на гражданских лиц.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

«Накануне возможного соглашения о прекращении войны в Афганистане более 60 человек погибли и более 150 были ранены в результате нападения на свадебную церемонию в Кабуле. То, что должно было стать радостным и праздничным событием, было трагически уничтожено этим актом террора», — указывается в документе.

17 августа в Кабуле во время празднования свадьбы произошёл взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли по меньшей 63 человека, более 180 получили ранения.