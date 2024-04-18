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В ЕС призвали сделать ограничение поставок Ирану компонентов для дронов

В ЕС призвали сделать ограничение поставок Ирану компонентов для дронов Система запрета на экспорт в Иран компонентов для производства дронов и ракет должна быть пересмотрена с целью повышения ее эффективности.
Другие страны
18 апреля 2024 г. 17:58
В ЕС призвали сделать ограничение поставок Ирану компонентов для дронов

Система запрета на экспорт в Иран компонентов для производства дронов и ракет должна быть пересмотрена с целью повышения ее эффективности.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопросы журналистов в четверг на итальянском острове Капри, где проходит совещание глав МИД стран G7.

"Этот режим существует с июля 2023 года. Нам придется пересмотреть систему, чтобы ее расширить и сделать более эффективной. Но с июля 2023 года действует ограничение для всех европейских фирм на экспорт в Иран комплектующих, позволяющих производить этот вид вооружений. Итак, мы его расширим, но оно уже существует", - сказал он.

По его словам, в этом вопросе важно обеспечить выполнение решений.

Заседающий в Брюсселе 17-18 апреля Европейский совет пообещал новые санкции против Ирана в связи с ударами по Израилю.

"Европейский союз примет дальнейшие ограничительные меры против Ирана, особенно в отношении беспилотных летательных аппаратов и ракет", - сказано в заключениях саммита, обнародованных минувшей ночью.

При этом в ЕС заявили, что "Европейский союз по-прежнему полностью привержен делу содействия деэскалации и безопасности в регионе".

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