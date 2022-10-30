В ЕС призвали РФ пересмотреть решение о выходе из зерновой сделки

Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о приостановке ее участия в сделке по вывозу украинского зерна.

Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о приостановке ее участия в сделке по вывозу украинского зерна.

Как передает Report , об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

"ЕС призывает Россию отменить свое решение", - написал он.

По словам Борреля, "решение России приостановить участие в сделке по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса".

Напомним, что 29 октября российская сторона заявила о приостановке участия в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора.