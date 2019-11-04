​В ЕС призвали немедленно прекратить ракетные обстрелы из сектора Газа

Европейский союз призвал немедленно прекратить ракетные обстрелы гражданского населения Израиля после того, как палестинские радикалы из сектора Газа 1 ноября выпустили по территории еврейского государства 10 ракет, одна из которых попала в жилой дом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

"Ракетные обстрелы, (которые ведутся) по гражданскому населению, неприемлемы и должны быть немедленно и безоговорочно прекращены, - говорится в тексте.

- Приоритетом должна стать работа по немедленной деэскалации (напряженности) с целью защиты гражданского населения".

В ЕС также отметили, что конфликт между израильтянами и палестинцами должен быть решен политическим путем.