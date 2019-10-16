В Брюсселе призвали готовиться к притоку мигрантов из-за операции Турции в Сирии

Еврокомиссия признает, что не намерена останавливать миграционный поток в Европу, а лишь искать способы лучше им управлять.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил комиссар ЕС по миграции, гражданству и внутренним делам Димитрис Аврамопулос на брифинге в Брюсселе.

"Мы должны быть честными: явление миграции было и останется в будущем. Речь не идет о том, как это остановить, а как лучше этим явлением управлять", - заявил Д.Аврамопулос.

Он подчеркнул, что, в частности, в результате операции Турции в Сирии ситуация может вновь обостриться.

Подводя итоги работы Еврокомиссии на миграционном треке, он сообщил, что за период с 2016 по 2019 год Еврокомиссия добилась расселения по квотному принципу по территории ЕС порядка 55 тысяч мигрантов, что он назвал "значительным достижением".

По данным европейской статистической службы - Евростата, количество только зарегистрированных нелегальных пересечений внешних границ Евросоюза с 2015 года превышает 2,5 млн.