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В ЕС приветствуют заключенное в Стамбуле соглашение об экспорте продовольствия из украинских портов

В ЕС приветствуют заключенное в Стамбуле соглашение об экспорте продовольствия из украинских портов В Европейском Союзе приветствуют заключенное в пятницу в Стамбуле соглашение об экспорте продовольствия из украинских портов.
Другие страны
22 июля 2022 г. 19:24
В ЕС приветствуют заключенное в Стамбуле соглашение об экспорте продовольствия из украинских портов

В Европейском Союзе приветствуют заключенное в пятницу в Стамбуле соглашение об экспорте продовольствия из украинских портов.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, по словам Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, Стамбульское соглашение "это шаг в правильном направлении".

"Незаконное вторжение России в Украину поставило миллионы людей под угрозу голода. Сегодняшнее Стамбульское соглашение — это шаг в правильном направлении. Мы призываем к его скорейшему осуществлению", - написал Боррель в твиттере в пятницу.

Он также поприветствовал усилия ООН и Турции, которое были приложены для заключения указанного соглашения.

В свою очередь, председатель Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что данный документ может принести пользу "миллионам людей по всему миру".

"Глобальная продовольственная безопасность является приоритетом для ЕС. Я приветствую соглашение о разблокировании Черного моря для украинского экспорта зерна. Это соглашение может принести пользу миллионам людей по всему миру", - написал Мишельв твиттере.

Он добавил, что строгое выполнение условий соглашения "имеет первостепенное значение для того, чтобы оно заработало".

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