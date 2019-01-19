 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ЕС пригрозили Никарагуа скорейшими санкциями

    Глава Европарламента Антонио Таяни: ЕС не будет молчать и будет реагировать на ситуацию в Никарагуа
    © Getty

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Санкции ЕС в отношении Никарагуа будут введены в ближайшем будущем.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни в своем выступлении на Национальном съезде испанской Народной партии в Мадриде.

    По его словам, власти Никарагуа "идут по плохому пути", и Евросоюз "не будет молчать и будет реагировать".

    А.Таяни также выступил с резкой критикой по поводу ситуации в Венесуэле. Он призвал европейцев присоединиться к "осуждению венесуэльской диктатуры", которая "лишь провоцирует голод и боль".

    Протесты в Никарагуа начались в апреле прошлого года после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Д.Ортега отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Д.Ортега отказался проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и назвал происходящее заговором против страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi