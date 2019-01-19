В ЕС пригрозили Никарагуа скорейшими санкциями

© Getty https://report.az/storage/news/1274e6b904252b8c16b09331f2c73681/c085066c-0184-44dd-8321-382d6e27a619_292.jpg

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Санкции ЕС в отношении Никарагуа будут введены в ближайшем будущем.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни в своем выступлении на Национальном съезде испанской Народной партии в Мадриде.

По его словам, власти Никарагуа "идут по плохому пути", и Евросоюз "не будет молчать и будет реагировать".

А.Таяни также выступил с резкой критикой по поводу ситуации в Венесуэле. Он призвал европейцев присоединиться к "осуждению венесуэльской диктатуры", которая "лишь провоцирует голод и боль".

Протесты в Никарагуа начались в апреле прошлого года после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Д.Ортега отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Д.Ортега отказался проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и назвал происходящее заговором против страны.