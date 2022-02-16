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В ЕС представили инициативы по европейской автономии в области обороны и безопасности

В ЕС представили инициативы по европейской автономии в области обороны и безопасности Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник пакет инициатив, направленных на объединение и укрепление общего оборонного потенциала ЕС, достижение им автономии в области обороны и безопасности.
Другие страны
16 февраля 2022 г. 07:53
В ЕС представили инициативы по европейской автономии в области обороны и безопасности

Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник пакет инициатив, направленных на объединение и укрепление общего оборонного потенциала ЕС, достижение им автономии в области обороны и безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"На фоне углубляющегося геополитического соперничества Европейский союз должен сохранять свое технологическое превосходство. Он может сделать это, отражая широкий спектр угроз - от обычных до гибридных, кибернетических и космических - и может наращивать необходимый масштаб (оборонного потенциала) за счет совместной разработки, совместных закупок и конвергентного подхода к экспорту", - заявила фон дер Ляйен.

Этот новый пакет инициатив предполагает шаги на пути к более интегрированному и конкурентоспособному европейскому оборонному рынку за счет расширения кооперации в рамках ЕС. Кооперация призвана увеличить масштабы производства оборонных средств, снизить затраты и повысить оперативную эффективность.

Среди средств достижения этих целей - дополнительное стимулирование инвестиций государств-членов ЕС в совместные проекты в сфере обороны, стимулирование совместных оборонных закупок, совместные исследования и контроль над экспортом оборонных средств. К концу 2022 года Европейский оборонный фонд (EDF) инвестирует 1,9 млрд евро в оборонные исследования и проекты развития оборонного потенциала.

"Мы полагаемся на оборонно-промышленный и аэрокосмический секторы, высокотехнологичную экосистему, которая является важной движущей силой стратегической автономии и технологического суверенитета Европы", - заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Сегодняшние инициативы - это вклад исполнительной коллегии ЕС в подготовку "Стратегического компаса ЕС по безопасности и обороне". Так называется документ Совета ЕС, подготовленный под руководством Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Документ, который Совет ЕС должен принять в марте 2022 года, нацелен на то, чтобы выполнением конкретных задач в следующие 5-10 лет обеспечить ответ государств ЕС на угрозы и вызовы своей безопасности.

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