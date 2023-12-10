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В ЕС пообещали Грузии поддержку и защиту

В ЕС пообещали Грузии поддержку и защиту Грузия получила исторические рекомендации от Еврокомиссии по статусу кандидата на вступление в Евросоюз, считает посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.
Другие страны
10 декабря 2023 г. 12:34
В ЕС пообещали Грузии поддержку и защиту

Грузия получила исторические рекомендации от Еврокомиссии по статусу кандидата на вступление в Евросоюз, считает посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинский "Первый канал".

По его словам, Брюссель встанет на сторону грузин в вопросах защиты прав человека.

"Сегодня мы отмечаем 75-летие принятия Всеобщей декларации прав человека. В этом важнейшем документе признается, что права человека принадлежат каждому из нас Защита прав человека является основой Европейского Союза. Усилия по воплощению этого видения в жизнь являются частью процесса расширения ЕС и одним из девяти шагов, которые Грузия должна предпринять на пути к членству в ЕС. Рекомендация предоставить Грузии статус кандидата является исторической. Вместе с этим приходит ответственность за улучшение защиты прав человека. Вы можете рассчитывать на то, что ЕС поддержит вас и защитит ваши основные права", — отметил Герчинский.

Он добавил, что Грузии предстоит поработать над защитой прав человека на пути в ЕС. Герчинский подчеркнул, что на сегодняшний день в мире наблюдаются неблагоприятные тенденции в области прав человека, необходимо твердо защитить их универсальность.

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