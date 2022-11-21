В ЕС поддержали строительство новых транспортных коридоров в обход России

Евросоюз выступает за расширение сотрудничества с государствами Средней Азии, в том числе, за строительство транспортных коридоров в обход России.

Евросоюз выступает за расширение сотрудничества с государствами Средней Азии, в том числе, за строительство транспортных коридоров в обход России.

Как передает Report, об этом отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем официальном блоге .

По его словам, несмотря на растущее влияние Средней Азии, Россия и Китай "играли и продолжают играть" ведущую роль в этом регионе. "Очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и видит в ЕС подходящего партнера. Лидеры в регионе осуществляют различные программы реформ. Кроме того, отношения между странами региона улучшаются. Как ЕС, мы очевидно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими переменами», - подчеркнул Боррель.

Глава евродипломатии указал, что ЕС необходимо задействовать огромный потенциал Средней Азиии, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России". Он пояснил, что речь идет, в частности, о Транскаспийском транспортном маршруте, развитие которого он ранее обсуждал в Казахстане.