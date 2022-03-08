В ЕС планируют создать механизм по борьбе с дезинформацией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелль сказал, что "Евросоюз планирует создать механизм для наказания тех, кто распространяет дезинформацию".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелль сказал, что "Евросоюз планирует создать механизм для наказания тех, кто распространяет дезинформацию".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступая на сессии Европарламента во вторник, он обвинил российский телевизионный канал RT и информагентство Sputnik в том, что они "служат инструментами для манипуляции и введения в заблуждение российского общественного мнения по поводу вторжения на Украину".

По его словам, Москва "не только наносит удар по целям на Украине, но и обрушивает на россиян ложные новости и дезинформацию". "Они бомбардируют умы россиян", - заявил Боррель.

Боррель в своем выступлении не привел никаких других деталей в отношении сроков внесения этого предложения. По словам, представителей ЕС, правительства 27 стран - участников организации должны прийти к согласию по поводу этого проекта, разработать законодательные акты и согласовать перечень тех, против кого этот механизм будет направлен.