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В ЕС осудили сожжение Корана в Стокгольме

В ЕС осудили сожжение Корана в Стокгольме Евросоюз осуждает сожжение Корана в Стокгольме и считает это оскорбительным актом, но выступает за свободу выражения мнений. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в субботу
Другие страны
1 июля 2023 г. 12:30
В ЕС осудили сожжение Корана в Стокгольме

Евросоюз осуждает сожжение Корана в Стокгольме и считает это оскорбительным актом, но выступает за свободу выражения мнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе.

"ЕС присоединяется к Министерству иностранных дел Швеции в его решительном неприятии сожжения Корана отдельным лицом в Швеции. Этот акт никоим образом не отражает мнение Европейского союза. Сожжение Корана или любой другой священной книги является оскорбительным, неуважительным и явным актом провокации. Проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европе", - отмечается в нем.

При этом в ЕС продолжают отстаивать свободу выражения мнений. "ЕС продолжает отстаивать свободу религии или убеждений и свободу выражения мнений за границей и дома", - говорится в документе.

"Настало время выступить вместе за взаимопонимание и уважение и предотвратить дальнейшую эскалацию", - заключили в ЕС.

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