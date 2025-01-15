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В ЕС осудили решение Венесуэлы сократить дипперсонал посольств Нидерландов, Италии и Франции

В ЕС осудили решение Венесуэлы сократить дипперсонал посольств Нидерландов, Италии и Франции В ЕС осудили решение властей Венесуэлы сократить аккредитованный в стране дипломатический персонал посольств Нидерландов, Италии и Франции.
Другие страны
15 января 2025 г. 17:16
В ЕС осудили решение Венесуэлы сократить дипперсонал посольств Нидерландов, Италии и Франции

В ЕС осудили решение властей Венесуэлы сократить аккредитованный в стране дипломатический персонал посольств Нидерландов, Италии и Франции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В заявлении говорится, что ЕС "глубоко сожалеет и отвергает данное решение".

"Мы полностью солидарны с затронутыми государствами-членами. ЕС призывает к немедленному отмене этих односторонних и неприемлемых действий, которые лишь усугубляют международную изоляцию Венесуэлы и подрывают двусторонние отношения с ЕС и его государствами-членами", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил о решении ограничить до трех число аккредитованных дипломатов из Нидерландов, Италии и Франции "в ответ на враждебное поведение их правительств". Хиль добавил, что на выполнение этого решения у стран есть 48 часов.

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