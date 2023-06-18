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В ЕС осудили планы России провести выборы на оккупированных территориях

В ЕС осудили планы России провести выборы на оккупированных территориях Европейский Союз осудил планы России провести в сентябре так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины.
Другие страны
18 июня 2023 г. 14:01
В ЕС осудили планы России провести выборы на оккупированных территориях

Европейский Союз осудил планы России провести в сентябре так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины.

Как передает Report, об этом заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано.

"На этой неделе Центральная избирательная комиссия России решила провести выборы в сентябре на территориях Украины, которые временно находятся под оккупацией России. Это еще одна попытка России придать легитимности ее противоправному военному контролю и преднамеренной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также АР Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующий шаг России серьезно нарушает Хартию ООН, независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а все кто причастен к организации псевдовыборов - понесут последствия своих незаконных действий.

"Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - добавил Стано.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyanın işğal olunmuş ərazilərdə “seçkilər” keçirmək planlarını pisləyib

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