В ЕС осудили планы России провести выборы на оккупированных территориях

Европейский Союз осудил планы России провести в сентябре так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины.

Европейский Союз осудил планы России провести в сентябре так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины.

Как передает Report , об этом заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано.

"На этой неделе Центральная избирательная комиссия России решила провести выборы в сентябре на территориях Украины, которые временно находятся под оккупацией России. Это еще одна попытка России придать легитимности ее противоправному военному контролю и преднамеренной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также АР Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующий шаг России серьезно нарушает Хартию ООН, независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а все кто причастен к организации псевдовыборов - понесут последствия своих незаконных действий.

"Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - добавил Стано.