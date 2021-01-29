В ЕС одобрили третью вакцину от коронавируса

Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин

Европейский лекарственный регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в пятницу рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении регулятора.

"ЕМА рекомендовал предоставить условное разрешение для продажи вакцины AstraZeneca для профилактики коронавирусной инфекции у людей в возрасте от 18 лет. Это третья вакцина от COVID-19, рекомендованная к разрешению регулятором", - сообщили в ЕМА.

Вакцина AstraZeneca, которую в ЕС планируют закупить в объеме до 400 миллионов доз, стала третьим по счету препаратом, одобренным к использованию в ЕС после вакцин компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.

Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к июню-августу в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.

Некоторое время назад в ЕС разразился скандал вокруг поставок вакцины AstraZeneca. Компания проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее вакцины для использования европейским лекарственным регулятором компания сможет поставить меньшее количество доз вакцин, чем предполагалось по контракту. Таким образом под угрозой срыва оказались планы по поставкам этого препарата на первый квартал 2021 года.