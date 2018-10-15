В ЕС одобрили режим введения санкций за создание и применение химоружия

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Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза одобрили новый режим введения санкций в отношении физических и юридических лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за создание и применение химического оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.

"Совет принял новый режим введения ограничительных мер для решения проблемы применения и распространения химического оружия", - говорится в заявлении.

Отметим, что разработка этого механизма была запущена в конце июня. Такое решение было принято через день после завершения в Гааге экстренной сессии ОЗХО, созванной по инициативе Великобритании и США в связи с делом Скрипаля, а также обвинениями по поводу применения химического оружия правительственными силами в Сирии.