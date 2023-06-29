В ЕС объявили о пакете дополнительных мер поддержки для Молдовы

Еврокомиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба обнародовали разработанный ими пакет мер поддержки Молдовы с целью "приблизить страну к Европейскому союзу".

Еврокомиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба обнародовали разработанный ими пакет мер поддержки Молдовы с целью "приблизить страну к Европейскому союзу".

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Сегодняшним пакетом ЕС показывает, что мы поддерживаем Молдову и будем работать над ускорением вашей европейской интеграции и реформ. Будущее Молдовы - в ЕС", - сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В коммюнике Еврокомиссии называются пять приоритетов, которые включает пакет поддержки Молдовы.

Речь идет об экономическом развитии, поддержке реформ, обеспечении энергетической безопасности, укреплении безопасности, противодействии манипулированию информацией и вмешательству из-за рубежа, включая дезинформацию.

В сообщении ЕК отмечается, что Молдовы "сталкивается со значительными вызовами, включая большое количество беженцев, инфляцию, угрозы ее энергоснабжению, нарушения ее воздушного пространства, а также множество гибридных действий, таких как дезинформация и кибератаки".

В документе поясняется, что объявленные меры предполагается профинансировать за счет перераспределения средств в результате предложенного Еврокомиссией 20 июня пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

В Брюсселе напомнили, что ЕС уже мобилизовал 1,2 млрд евро, чтобы "помочь Молдове справиться с многочисленными кризисами с осени 2021 года".