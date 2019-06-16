​В ЕС обсуждают возможность введения санкций против Мадуро

Ряд стран ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также примерно десятка официальных лиц в республике.

Об этом сообщило в субботу американское агентство Associated Press, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам его дипломатических источников, в число государств, которые особенно активно обсуждают данные рестрикции, входят Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды. В наибольшей степени поддерживает данные меры Лондон. Речь идет о финансовых санкциях в отношении указанных лиц, а также о запрете для них на въезд в ЕС. В качестве основания для санкций называют в том числе лишение властями Венесуэлы ряда законодателей депутатской неприкосновенности.

Вместе с тем, как отмечает агентство, окончательное решение пока не принято. Нет единого мнения, когда было бы целесообразно принять данные меры, а также нет уверенности относительно того, не помешают ли они диалогу между властями страны и лидерами оппозиции.