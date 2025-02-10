В ЕС обсуждается захват нефтяных танкеров в Балтийском море, связанных с Россией

Страны Евросоюза обсуждают планы по масштабному захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, связанных с Россией.

Страны Евросоюза обсуждают планы по масштабному захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, связанных с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов и правительственных чиновников ЕС.

В качестве обоснования могут использовать международное право в области защиты экологии и борьбы с пиратством или же принять новые национальные нормативно-правовые акты.

"Европейские страны ведут закулисные переговоры о крупномасштабных задержаниях нефтяных танкеров Москвы в Балтийском море. В настоящее время они также готовят новые законы для придания юридической силы этим усилиям", - сообщает издание.

Источники отмечают, что обсуждаемые предложения в основном делятся на три категории. Во-первых, власти стран могли бы захватывать суда, которые могут навредить местной экологии, например, из-за разливов нефти. Во-вторых, власти также могли бы использовать законы о пиратстве для задержания судов, якобы угрожающих критической подводной инфраструктуре, к которой, в частности, относятся подводные кабели.

Наконец, на случай если международное право не сработает, страны обсуждают принятие новых национальных законов для упрощения задержания судов, и это может включать требование к танкерам в Балтийском море пользоваться услугами "надежных страховщиков" из специального списка для задержания судов, полагающихся на других операторов, указывает издание.