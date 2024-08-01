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В ЕС обсудят ограничения на ввоз свежей рыбы из России

В ЕС обсудят ограничения на ввоз свежей рыбы из России Руководство Евросоюза намерено обсудить введение в рамках нового пакета санкций против России ограничения на импорт российской свежей рыбы.
Другие страны
1 августа 2024 г. 09:04
В ЕС обсудят ограничения на ввоз свежей рыбы из России

Руководство Евросоюза намерено обсудить введение в рамках нового пакета санкций против России ограничения на импорт российской свежей рыбы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 24 июля сообщила газета Welt.

По ее данным, на введении новых ограничений настаивают прибалтийские государства, главным образом Литва. Власти страны утверждают, что российские рыболовецкие траулеры ведут промысел в территориальных водах страны, поясняет издание.

Обсуждения мер против рыбы из РФ начнутся в Еврокомиссии после летних каникул, которые проходят с конца июля до начала сентября, уточняет Welt.

Согласно данным Ассоциации рыбопереработчиков и трейдеров ЕС, которые приводит издание, на Россию приходится более 70% импорта минтая в страны блока, а, как следует из данных отраслевой ассоциации Германии, в ФРГ этот показатель доходит до 85%.

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