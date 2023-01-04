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В ЕС обсудят обязательное тестирование на COVID-19 для приезжающих из Китая

В ЕС обсудят обязательное тестирование на COVID-19 для приезжающих из Китая Совет ЕС по реагированию в кризисных ситуациях (IPCR) под председательством Швеции обсудит введение обязательного тестирования на коронавирус для всех путешествующих из Китая.
Другие страны
4 января 2023 г. 18:00
В ЕС обсудят обязательное тестирование на COVID-19 для приезжающих из Китая

Совет ЕС по реагированию в кризисных ситуациях (IPCR) под председательством Швеции обсудит введение обязательного тестирования на коронавирус для всех путешествующих из Китая.

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"Большинство стран ЕС высказалось за введение обязательного предварительного теста на коронавирус для путешествующих из Китая в страны союза", - сообщил Макфи.

По его словам, в случае принятия подобного решения оно будет считаться скоординированной позицией на уровне всего ЕС и реализовываться на национальном уровне.

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Версия на азербайджанском языке Çindən Avropaya gələn turistlər məcburi COVID-19 testindən keçə bilər

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